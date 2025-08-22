Giudice Usa ordina la chiusura di Alligator Alcatraz
epa12293024 Immigration activists and family members of detainees attend a vigil outside Alligator Alcatraz detention center in Ochopee, Florida, USA, 10 August 2025. According to organizers, detainees are reportedly being held in inhumane conditions and denied their constitutional right to due process. In response, religious leaders and affected families gathered during a peaceful vigil to demand the immediate release of detainees and the permanent closure of the facility. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

ROMA, 22 AGO - Un giudice federale di Miami ha ordinato la chiusura del famigerato carcere per immigrati "Alligator Alcatraz" entro 60 giorni, e ha stabilito che nessun altro detenuto può essere portato nella struttura durante la fase di chiusura. Lo riferisce il Guardian. La sentenza della giudice distrettuale Kathleen Williams si basa su un'ordinanza restrittiva temporanea emessa due settimane fa, che ha bloccato ulteriori lavori di costruzione del centro. Williams ha stabilito che la struttura causa danni gravi e irreparabili alle fragili Everglades della Florida.
