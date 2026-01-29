Giudice ordina stop detenzione ed espulsione dei rifugiati in Minnesota

WASHINGTON, 29 GEN - Un giudice federale ha ordinato agli agenti federali di interrompere la detenzione e l'espulsione dei rifugiati in Minnesota che erano stati ammessi legalmente negli Stati Uniti, e di rilasciare immediatamente coloro che sono attualmente detenuti, in attesa di una nuova valutazione dei loro casi. Lo scrive il New York Times. Il giudice ha emesso un'ordinanza restrittiva temporanea, bloccando per ora l'operazione dell'amministrazione Trump, che finora ha coinvolto almeno 100 persone. È probabile che l'amministrazione presenti ricorso contro la sentenza. "I rifugiati hanno il diritto legale di trovarsi negli Stati Uniti, il diritto di lavorare, il diritto di vivere in pace e, soprattutto, il diritto di non essere sottoposti al terrore di essere arrestati e detenuti senza mandato o motivo, nelle proprie case o mentre si recano a funzioni religiose o a fare la spesa", ha dichiarato il giudice John R. Tunheim del Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Minnesota. "Nel suo ideale, l'America rappresenta un rifugio di libertà individuali in un mondo troppo spesso pieno di tirannia e crudeltà", ha scritto il giudice in un'opinione di 32 pagine. "Abbandoniamo questo ideale quando sottoponiamo i nostri vicini alla paura e al caos", ha aggiunto.