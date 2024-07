Giudice Milano, 2 anni e mezzo a ex compagno di Santanchè

MILANO, 17 LUG - Giovanni Canio Mazzaro, ex compagno della ministra Daniela Santanchè, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi a Milano nel processo per sottrazione fraudolenta di beni e dichiarazione infedele dei redditi, commessi quando era amministratore di Bioera e Ki Group. A deciderlo è stato il giudice del Tribunale Emanuele Mancini, che ha disposto anche la confisca di oltre 644mila euro. La vicenda riguarda una presunta "schermatura" della vendita dello yacht 'Unica' per aggirare il Fisco. Vicenda per la quale è stata archiviata in passato la posizione della senatrice di FdI.