Giudice impone restrizioni all'uso della forza dell'Ice a Minneapolis

NEW YORK, 16 GEN - Un giudice impone restrizioni all'uso della forza da parte degli agenti dell'Ice a Minneapolis. La decisione della giudice Katherine Menendez di imporre un'ingiunzione preliminare è una vittoria per i manifestanti che hanno lamentato abusi da parte degli agenti in violazione dei loro diritti costituzionali. L'ingiunzione impedisce agli agenti di esercitare ritorsioni contro i manifestanti pacifici, di arrestare o detenere persone che partecipano a proteste pacifiche e di usare spary al peperoncino o altre munizioni non letali contro la folla.