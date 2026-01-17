Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giudice impone restrizioni all'uso della forza dell'Ice a Minneapolis

AA

NEW YORK, 16 GEN - Un giudice impone restrizioni all'uso della forza da parte degli agenti dell'Ice a Minneapolis. La decisione della giudice Katherine Menendez di imporre un'ingiunzione preliminare è una vittoria per i manifestanti che hanno lamentato abusi da parte degli agenti in violazione dei loro diritti costituzionali. L'ingiunzione impedisce agli agenti di esercitare ritorsioni contro i manifestanti pacifici, di arrestare o detenere persone che partecipano a proteste pacifiche e di usare spary al peperoncino o altre munizioni non letali contro la folla.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario