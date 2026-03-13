Giudice federale blocca accuse penali contro presidente Fed Powell

WASHINGTON, 13 MAR - Un giudice federale ha bloccato le citazioni contro la Federal Reserve nell'ambito dell'indagine penale a carico del suo presidente Jerome Powell, condotta nell'ambito dell'azione dell'ufficio dell'Us Attorney di Washington, Jeanine Pirro. L'azione penale è stata definita come l'"antitesi" della giustizia perché "priva di prove": una decisione verso cui l'Us Attorney ha preannunciato un appello, ha riferito la Cnn.