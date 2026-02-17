Giudice Cpi colpito da sanzioni Trump, 'l'Ue attivi scudo giuridico'

BRUXELLES, 17 FEB - Il giudice della Corte penale internazionale Nicolas Guillou, sanzionato dagli Usa in seguito al mandato d'arresto emesso dalla Cpi nei confronti di Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro israeliano della Difesa Yoav Gallant, ha sollecitato la Commissione Ue ad attivare lo "statuto di blocco", lo scudo giuridico per contrastare gli effetti delle sanzioni. "Servono una risposta europea" e più "sovranità" con strumenti come "l'euro digitale", ha sottolineato il francese, che da agosto è escluso dalla vita online - inclusi i pagamenti con carta - per l'assenza di alternative Ue al dominio Usa. "Siamo il banco di prova della capacità dell'Europa di proteggere cittadini, aziende e istituzioni", ha aggiunto, riferendo di aver ricevuto "sostegno" dai colleghi, "anche italiani".