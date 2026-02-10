Giornale di Brescia
Giudice blocca l'attuazione del divieto di maschere per l'Ice in California

NEW YORK, 09 FEB - Un giudice ha bloccato l'applicazione della legge della California che quasi vieta l'uso di maschere per le operazioni di espulsione. Pur respingendo la tesi dell'amministrazione Trump sul fatto che gli agenti dell'Ice devono indossare la maschera per prevenire la diffusione dei loro dati personali, la giudice Christina Snyder ha respinto l'attuazione del 'No Secret Police Act' della California perché in violazione della clausola di supremazia della Costituzione.

NEW YORK

