Giubileo: prefetto Roma, oltre 300mila persone ai primi eventi

ROMA, 30 DIC - "Esprimo particolare soddisfazione per come sono andati questi primi giorni del Giubileo con le aperture delle porte sante di San Pietro, Rebibbia e San Giovanni. Abbiamo riscontrato significativo flusso di fedeli di pellegrini e turisti: oltre 300mila persone sono state presenti alle cerimonie e hanno visitato luoghi sacri". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, durante una conferenza stampa di fine anno con i vertici delle forze dell'ordine capitoline. "Tutto si è svolto con grande ordine e questo è frutto di una preparazione che va avanti da due anni - ha aggiunto - Solo per San Pietro in 24 ore abbiamo impiegato 700 operatori delle forze ordine". Il prefetto considera positiva la risposta "ai due eventi accidentali" accaduti il primo la sera del 24 dicembre con il principio di incendio di un'auto gpl vicino piazza Risorgimento, "durante il deflusso, spento in meno di 5 minuti, e poi l'evacuazione di ieri delle due stazioni metro".