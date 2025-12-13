Giornale di Brescia
Giubileo della Diplomazia, anche ministro Tajani attraversa Porta santa

CITTÀ DEL VATICANO, 13 DIC - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani partecipa questa mattina al Giubileo della Diplomazia italiana, che ha previsto a partire dalle ore 8:00 il pellegrinaggio giubilare, con il passaggio della Porta Santa della absilica di San Pietro, e la partecipazione alla messa presieduta dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.

