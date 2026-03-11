Gip Milano archivia, 'da Marco Cappato nessun aiuto al suicidio'

MILANO, 11 MAR - La gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta della Procura e sulla base di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita, ha disposto l'archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Cappato si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato per il suicidio assistito alla clinica 'Dignitas' di Zurigo prima la signora Elena, 69enne veneta malata terminale di cancro, e poi Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson. La gip ha riconosciuto che nei due casi il trattamento di sostegno vitale era "accanimento terapeutico".