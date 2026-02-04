Giornale di Brescia
Gip, a Torino guerriglia preordinata e organizzata

TORINO, 04 FEB - Quella avvenuta a Torino il 31 gennaio è stata una vera e propria "guerriglia urbana" preceduta da un'azione "evidentemente preordinata e organizzata" da parte di una frangia dei manifestanti pro Askatasuna. Lo scrive la gip Irene Giani nelle diverse ordinanze con cui si è pronunciata sulla posizione delle tre persone arrestate. La giudice ha anche fatto cenno alla "brutale aggressione" subita da una troupe della Rai.

TORINO

