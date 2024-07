Giovedì 7 città bollino rosso per rischio caldo, anche Roma

ROMA, 09 LUG - Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste: saranno queste sette città ad essere caratterizzate dal bollino rosso giovedì 11 luglio. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute che elabora le previsioni per 27 città italiane sulle ondate di calore. Sempre giovedì, saranno nove le città caratterizzate dal bollino arancione (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara, Torino, Verona e Viterbo), otto città saranno caratterizzate da bollino giallo e tre da bollino verde (Cagliari, Genova e Napoli). Per domani mercoledì 10 luglio non sono previsti bollini rossi ma bollini arancioni in 13 città italiane sulle 27 monitorate: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Sempre domani sono 12 le città italiane sono caratterizzate da bollini gialli, bollino verde per Cagliari e Genova. Il bollino rosso, secondo la valutazione del ministero della Salute, "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".