Giovani e benessere emotivo, l'incontro con l'Associazione Civita

ROMA, 14 DIC - Giovani e benessere emotivo tra cultura, sport e socialità: è il titolo dell'incontro di approfondimento promosso dall'Associazione Civita in collaborazione con ANSA e dedicato ai temi del XVI Rapporto Civita "Semi di Futuro". L'appuntamento è per lunedì 15 dicembre alle ore 14.00 in streaming sul sito ANSA.it . Si parlerà di giovani che non chiedono "più cose da fare", ma esperienze autentiche, relazioni vere e punti di riferimento affidabili fra gli adulti. E' l'immagine che dei ragazzi e delle ragazze tra i 16 e i 24 anni di età restituisce la XVI edizione del Rapporto Civita. In studio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'innovazione Alessio Butti; Emanuele Caroppo, psichiatra e psicanalista Spi; la Segretaria generale dell'Associazione Civita Simonetta Giordani e Beniamino Quintieri, presidente dell'Istituto per il credito sportivo e culturale.