Giovani aggrediti da branco nel Casertano, indagini dei Carabinieri

CASERTA, 23 FEB - Due giovani vittime del branco ieri sera a Mondragone (Caserta): si tratta di un 17enne di Portico di Caserta e di un 19enne di Macerata Campania, che secondo quanto accertato dai carabinieri del Reparto Territoriale, mentre camminavano nelle strade del centro sarebbero stati dapprima ingiuriati e poi colpiti con calci e pugni da alcuni ragazzi che non conoscevano. Le vittime hanno riferito ai militari, giunti sul posto, anche della mancanza di cause scatenanti dell'aggressione. Il 17enne è stato portato al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Sono in corso le indagini per identificare i partecipanti al pestaggio, anche tramite la visione di immagini delle telecamere di videosorveglianza.