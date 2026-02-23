Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giovani aggrediti da branco nel Casertano, indagini dei Carabinieri

AA

CASERTA, 23 FEB - Due giovani vittime del branco ieri sera a Mondragone (Caserta): si tratta di un 17enne di Portico di Caserta e di un 19enne di Macerata Campania, che secondo quanto accertato dai carabinieri del Reparto Territoriale, mentre camminavano nelle strade del centro sarebbero stati dapprima ingiuriati e poi colpiti con calci e pugni da alcuni ragazzi che non conoscevano. Le vittime hanno riferito ai militari, giunti sul posto, anche della mancanza di cause scatenanti dell'aggressione. Il 17enne è stato portato al pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Sono in corso le indagini per identificare i partecipanti al pestaggio, anche tramite la visione di immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CASERTA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario