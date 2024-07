Giovane varesino annega in Sardegna mentre fa snorkeling

Sono riprese questa mattina, alle prime luci dell'alba, le ricrche dei due sub dispersi da ieri sera a largo di Villasimius, sulla costa sud orientale della Sardegna, 06 maggio 2024, Si tratta di due uomini, sommozzatori esperti, uno di Cagliari e uno di Villasimius. Sul posto stanno operando un elicottero e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Cagliari e un mezzo dei Vigili del Fuoco, che invierà anche un suo elicottero e due rov, robot subacquei di profondità comandati dalla superficie, per scandagliare il fondale: uno arriverà da Alghero, l'altro dalla penisola. I due sub si erano immersi a una profondità di oltre ottanta metri per piazzare delle boe vicino al relitto della San Marco il piroscafo affondato nel 1941 vicino all'isola di Serpentara. ANSA/ UFFICIO STAMPA +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++