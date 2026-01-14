Giornale di Brescia
Giovane ucciso da vigile urbano, arrestato il presunto complice

VENEZIA, 14 GEN - Un 38enne, residente a Spinea (Venezia), è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, perché coinvolto nell'omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne freddato con un colpo di pistola alla tempia lo scorso 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta di Mira (Venezia), e che ha visto già finire in manette il presunto omicida, Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale di Venezia. Il 38enne, con precedenti di polizia, è ritenuto responsabile, in concorso dell'omicidio del giovane moldavo.

VENEZIA

