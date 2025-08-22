Giovane si tuffa senza riemergere nel lago Maggiore

Una donna di 73 anni è dispersa nelle acque del lago Maggiore. Si tratta di una turista di nazionalità tedesca, che stava nuotando nella zona del lido di Cannero Riviera, nel Verbano-Cusio-Ossola. Intorno alle 18, per cause da chiarire, la donna è scomparsa in una zona in cui la profondità del lago è tra gli otto e i dieci metri. Le ricerche coinvolgono la squadra nautica dei vigili del fuoco di Verbania, sul posto con battello pneumatico e soccorritori acquatici, e i sommozzatori giunti da Torino a bordo dell'elicottero Drago 66.ANSA/ Vigili del fuoco +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++