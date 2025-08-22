Giornale di Brescia
Giovane si tuffa senza riemergere nel lago Maggiore

Una donna di 73 anni è dispersa nelle acque del lago Maggiore. Si tratta di una turista di nazionalità tedesca, che stava nuotando nella zona del lido di Cannero Riviera, nel Verbano-Cusio-Ossola. Intorno alle 18, per cause da chiarire, la donna è scomparsa in una zona in cui la profondità del lago è tra gli otto e i dieci metri. Le ricerche coinvolgono la squadra nautica dei vigili del fuoco di Verbania, sul posto con battello pneumatico e soccorritori acquatici, e i sommozzatori giunti da Torino a bordo dell'elicottero Drago 66.ANSA/ Vigili del fuoco +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++
MILANO, 22 AGO - Si è tuffato nel lago Maggiore senza riemergere: sono in corso le ricerche di un 21enne originario della Costa d'Avorio. Il giovane si è immerso intorno alle 15.30 alle spiaggia Le Fornaci di Caldè di Castelveccana, nel varesotto, molto frequentata in questo periodo soprattutto da ragazzi. Secondo le prime informazioni il 21enne era in compagnia di alcuni amici. Sul posto sommozzatori impegnati nelle ricerche, che finora non hanno dato nessun risultato.

