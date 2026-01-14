Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giovane scomparsa, procura di Padova indaga per sequestro di persona

AA

PADOVA, 14 GEN - Sequestro di persona contro ignoti. La procura di Padova ha deciso di seguire questa strada per l'indagine sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio. Lo riportano Il Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem. Una decisione presa per consentire ai carabinieri di poter avviare tutti gli accertamenti utili per dipanare il mistero della sparizione della giovane, svolgendo accertamenti oltre che sui tabulati telefonici anche su chi ha operato per chiudere il sito a di Annabella della sua pagina di Fb.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PADOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario