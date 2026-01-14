Giovane scomparsa, procura di Padova indaga per sequestro di persona

PADOVA, 14 GEN - Sequestro di persona contro ignoti. La procura di Padova ha deciso di seguire questa strada per l'indagine sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio. Lo riportano Il Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem. Una decisione presa per consentire ai carabinieri di poter avviare tutti gli accertamenti utili per dipanare il mistero della sparizione della giovane, svolgendo accertamenti oltre che sui tabulati telefonici anche su chi ha operato per chiudere il sito a di Annabella della sua pagina di Fb.