Giovane scomparsa, le telecamere la riprendono con bici e zainetto

PADOVA, 14 GEN - Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa da Padova otto giorni fa, la sera del 6 gennaio scorso è stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza. La studentessa è stata immortalata alle 22.18 dal distributore di Selvazzano Dentro, alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e alle 23.06 dall'impianto di Villa di Teolo. Nelle immagini la si vede in sella alla sua bicicletta viola, poi ritrovata chiusa con il lucchetto poco distante dal suo ultimo passaggio, e con uno zainetto rosso sulle spalle. La ragazza indossa indossa un paio di jeans e una giacca nera col cappuccio. Sul portapacchi della bici ci sono i due cartoni delle pizze prese d'asporto intorno alle 22.00. La diffusione delle immagini è stata autorizzata dalla Procura di Padova, che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per sequestro di persona.