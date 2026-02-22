Giornale di Brescia
Giovane picchia la madre e scappa, trovato morto in mare a Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE, 22 FEB - E' stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova Marche (Macerata) il corpo senza vita del 20enne di Pollenza (Macerata) che venerdì sera aveva aggredito la madre a pugni nel corso di una lite e poi era scappato con l'auto verso la costa: dalle immagini di videosorveglianza era emerso che il giovane sembrava essersi lanciato ed essere caduto in mare nella zona dove era stata trovata la sua auto. Da ieri pomeriggio carabinieri, polizia ma anche vigili del fuoco e guardia costiera stavano cercando il ragazzo in mare, con droni e sub, nell'area portuale di Civitanova Marche. Le ricerche sono andate avanti anche per tutta la mattinata fino al ritrovamento del cadavere intorno alle 11.30. La madre del giovane è ricoverata all'ospedale di Macerata, con lesioni al volto e alla mandibola, in stato di sedazione ma non in pericolo di vita.

  3. Ricarica la pagina se necessario