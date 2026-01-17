Giovane ferito con un'accetta, quattro denunce per rissa

PERUGIA, 17 GEN - Tre minorenni e un maggiorenne sono stati denunciati a piede libero per rissa dalla polizia in seguito a uno scontro avvenuto mercoledì pomeriggio presso la stazione ferroviaria di Bastia Umbra e nel corso del quale uno dei giovani è stato colpito con un'accetta, utilizzando la parte del manico secondo quanto riferito da un testimone. Giunti sul posto in seguito a una chiamata al numero di emergenza, gli agenti non hanno riscontrato la presenza delle persone coinvolte poiché, nel frattempo, alcuni dei presunti protagonisti si erano recati in ospedale. Qui il personale del commissariato di Assisi hanno identificato alcuni dei giovani i quali - è detto in un comunicato della Questura - hanno riferito di essere stati coinvolti in un alterco degenerato in violenza fisica, anche mediante l'uso di oggetti contundenti e bottiglie di vetro. Un testimone ha riferito ai poliziotti che uno aveva colpito due ragazzi con un oggetto contundente, simile ad un'accetta, utilizzando la parte del manico, scatenando una colluttazione che vedeva coinvolti anche altri due giovani. Grazie agli approfondimenti degli operatori del Commissariato e agli elementi acquisiti dai testimoni, oltre a quelli rilevati dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad identificare i quattro presunti partecipanti alla rissa e a ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'episodio sarebbe collegato a contrasti avvenuti in precedenza, all'interno di un locale della zona, tra i giovani coinvolti. I poliziotti hanno in seguito rinvenuto e sequestrato anche l'accetta utilizzata durante l'aggressione.