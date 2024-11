Giovane ferito con colpo di pistola nel Tarantino, tre arresti

MASSAFRA, 18 NOV - Sono stati individuati e arrestati dai carabinieri di Massafra (Taranto) i tre presunti autori del tentato omicidio di un 22enne di nazionalità pakistana, raggiunto nell'abitazione che condivide con alcuni connazionali la notte del 13 settembre scorso e ferito gravemente con un colpo di pistola all'addome. Non era però lui il bersaglio dell'agguato. Dalle indagini è emerso che gli indagati raggiunsero l'abitazione della vittima per punire uno degli occupanti della casa, che ritenevano responsabile di aver molestato l'amica di uno dei tre arrestati. Dopo aver chiesto insistentemente di aprire la porta, esplosero un colpo d'arma da fuoco, sparato da distanza ravvicina all'altezza dell'emitorace, "contro la prima persona che si presentò loro davanti, dimostrando - sottolineano i carabinieri in una nota - che l'intento vendicativo degli indagati rendeva indifferenti le conseguenze potenzialmente letali del loro gesto e l'accertamento dell'identità della vittima". Ai tre è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Taranto su richiesta della Procura. Rispondono di tentato omicidio e di porto e detenzione illegale di arma da comune da sparo. Il malcapitato ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico con l'asportazione della milza.