Giovane escursionista precipita in un dirupo e muore

PIANCAVALLO, 06 LUG - Un escursionista, di 29 anni, di Maniago (Pordenone), è morto per le gravissime ferite riportate in una caduta avvenuta sotto il Cimon di Palantina, nei pressi di Forcellla Colombera, attorno ai duemila metri, in territorio di Tambre (Belluno). L'allarme era scattato, la notte scorsa, da parte dei famigliari, per il mancato rientro del giovane. Tra mezzanotte e le 4.20, le stazioni del Soccorso Alpino di Pordenone, Maniago e dell'Alpago hanno cercato l'escursionista friulano, visto che la sua auto era stata ritrovata in Piancavallo e che aveva annunciato di voler seguire un itinerario a cavallo tra le due regioni. A quel punto, i soccorritori si sono mossi contemporaneamente dal versante friulano e da quello veneto, finché il corpo senza vita è stato ritrovato, era in un dirupo.