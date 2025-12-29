Giovane donna trovata morta a Milano, Procura indaga per omicidio

MILANO, 29 DIC - La Procura di Milano indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una giovane donna in via Paruta, alla periferia Nord di Milano. Sul posto è presente il pm di turno Antonio Pansa, che coordina l'inchiesta dei carabinieri. Al momento sono ancora in corso i primi rilievi per capire le cause della morte. La giovane donna, tra i 25 e i 30 anni, presenta dei lividi sul corpo che, però, non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Nel condominio pare non fosse conosciuta. Sul posto stanno ancora lavorando il medico legale con i carabinieri e i militari della Scientifica.