Giorno della Memoria: Del Din, 'ai giovani serve più educazione'

UDINE, 27 GEN - "I giovani hanno molte possibilità ma, ogni tanto, penso i genitori manchino nell' educazione". Con parole semplici e dirette Paola Del Din, figura storica della Resistenza italiana, Medaglia d'Oro al Valor Militare e prima donna paracadutista a svolgere una missione di guerra, è intervenuta in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Del Din - presente alla cerimonia in Prefettura, per la consegna di otto Medaglie d'Onore alla memoria di cittadini italiani, militari internati e deportati nei lager nazisti dopo l'8 settembre 1943 - ha ricordato come il dovere della memoria passi appunto attraverso l'educazione delle nuove generazioni, richiamando il valore della testimonianza contro ogni forma di retorica. La Medaglia d'Oro ha sottolineato l'importanza di trasmettere ciò che la guerra produce sulle persone e sulle comunità, non come racconto distante ma come esperienza umana viva. "La sua presenza - ha evidenziato il prefetto, Domenico Lione - rappresenta un momento di forte intensità civile e morale, in un contesto in cui i testimoni diretti di quegli anni sono ormai sempre più rari".