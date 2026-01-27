Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giorno della Memoria, da Auschwitz un monito al mondo di oggi

AA

VARSAVIA, 27 GEN - "La vostra esperienza, così crudele e difficile da immaginare, è diventata il fondamento della nostra memoria; è un tesoro, una guida, un monito", ha detto il direttore del Museo di Auschwitz, Piotr Cywiński, ai sopravvissuti durante la commemorazione dell'81° anniversario della liberazione del campo di concentramento tedesco di Auschwitz. "La vostra esperienza, carissimi, così dolorosa e difficile, così crudele e difficile da immaginare, è diventata il fondamento della nostra memoria. Per questo, oggi, nella tempesta delle sfide e delle minacce odierne, è il nostro tesoro, la nostra guida, un suggerimento, un monito. È il nostro potere: individuale e sociale. Pertanto, ogni giorno dovrebbe iniziare con un senso di gratitudine, il nostro, per voi, i Sopravvissuti", ha detto Cywiński. Il direttore del museo ha sottolineato che in tempi di rapidi cambiamenti, in periodi di instabilità, tutti noi cerchiamo punti di riferimento e aiuto nella Memoria. "La Memoria è il nostro rifugio, il nostro sostegno, una fonte di valutazione delle situazioni più difficili. È da essa che nascono la necessità e la gerarchia dei nostri passi e delle nostre azioni. La memoria è potere. Proprio come l'esperienza. "Memoria ed esperienza sono essenzialmente concetti gemelli. (...) Sono come tesori, come segnali stradali, come suggerimenti e avvertimenti", ha affermato Cywinski. Durante la cerimonia commemorativa del 81 anniversario della liberazione del più grande campo nazista da parte del Armata rossa nel 1945 non ci sono stati i discorsi dei politici: il presidente polacco Karol Nawrocki e numerose delegazioni diplomatiche hanno ascoltato le testimonianze degli ultimi superstiti del campo. La cerimonia si è conclusa con le preghiere guidate da rappresentanti di diverse comunità religiose. Parlando in un altro momento, dopo la deposizione dei fiori, Nawrocki stamattina ha detto che Auschwitz è la prova della barbarie dell'ideologia nazionalsocialista, che ha trovato una casa in Germania; è un simbolo di indifferenza in questo paese per la morte di innocenti e l'indifferenza dell'Europa occidentale per ciò che stava accadendo in Polonia tra il 1939 e il 1941".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VARSAVIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario