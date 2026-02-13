Giorno del Ricordo: a Rovigo inaugurata una 'Panchina Tricolore'

ROVIGO, 13 FEB - E' stata inaugurata oggi a Rovigo la "Panchina Tricolore", in memoria delle vittime delle foibe e in ricordo di Umberto Barbierato, agente di Polizia e primo infoibato del Polesine, nel 1945. L'iniziativa rientra nel progetto intitolato "Panchine del Ricordo", promosso in Italia dall'Associazione di promozione sociale "Comitato 10 febbraio". Umberto Barbierato, originario di San Martino di Venezze (Rovigo), di 23 anni, fu arrestato il 2 maggio 1945 dai partigiani jugoslavi all'interno della caserma di polizia di Gorizia e non fu mai più ritrovato; venne insignito dal Presidente della Repubblica della "Medaglia d'Onore alla Memoria delle vittime delle foibe". La sindaca Valeria Cittadin, intervenuta assieme alle autorità locali, ha ricordato che Barbierato "era un poliziotto, rappresentava quindi anche una divisa, che non è solo un simbolo ma un segno tangibile di una presenza di persone che mettono a disposizione la loro vita per la sicurezza e la serenità delle nostre comunità. E' giusto onorare lui e tutte le vittime delle foibe che hanno vissuto una terribile atrocità. E' pertanto con grande onore che oggi siamo qui per questa iniziativa semplice, ma nella semplicità e nei simboli dobbiamo sempre vedere di più la presenza di valori, di ricordi e di storia che non va cancellata", ha concluso.