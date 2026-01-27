Giornata Memoria: a Verona imbrattato monumento Shoah

VERONA, 27 GEN - La scultura "Lo spino del filo spinato", realizzata a Verona in memoria delle vittime della Shoah è stata imbrattata. "Questo atto vandalico suscita la ferma indignazione della Comunità Ebraica di Verona. La Comunità Ebraica chiede un impegno collettivo per preservare la memoria e il significato di questo importante monumento" denuncia in una nota la stessa Comunità . La scultura, collocata in piazza Isolo, nel quartiere Veronetta, venne realizzata dall'artista Pino Castagna con lo scopo di ricordare le vittime della Shoah e delle deportazioni naziste nel corso della Seconda guerra mondiale e fu inaugurata nel 2009 su un basamento di pietre nere, sulle quali la scorsa notte ignoti hanno scritto "Morte al nazifascismo!", accompagnandolo con simbolo dell'anarchia.