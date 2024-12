Giornata lotta Aids, test a Napoli con degustazione sfogliatella

NAPOLI, 30 NOV - Chi effettuerà il test per l'Hiv a Napoli potrà anche degustare una sfogliatella. Domenica 1dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l'Hiv/Aids, piazza San Domenico Maggiore sarà il cuore pulsante, dalle ore 10.00 alle 21.00, del consueto evento organizzato da Antinoo Arcigay Napoli, in collaborazione con Pride Vesuvio Rainbow, l'Ospedale Cotugno e con il supporto del Csv di Napoli e del progetto We-Test. L'iniziativa gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli. E così dopo il successo dello scorso anno con "Pizza e Test" e "Tarallo e Test", quest'anno l'iniziativa si rinnova con una nuova proposta. "Ama oltre la sfoglia: scegli la prevenzione", lo slogan e in collaborazione con Leopoldo, chi effettuerà il test (Hiv e Sifilide, rapido, anonimo e gratuito) potrà degustare una sfogliatella. L'evento sarà anche un'opportunità per informarsi sulle modalità di trasmissione del virus, sui metodi di prevenzione e sulle cure disponibili. Saranno presenti operatori sanitari e operatori alla pari che offriranno test rapidi gratuiti, informazioni e consulenze. Secondo i dati appena pubblicati dal Centro Operativo Aids dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2023 si è tornati vicini ai livelli pre-covid. La maggior parte delle infezioni derivanti da rapporti sessuali riguardano per il 38,6% gli uomini che fanno sesso con uomini, per il 26,6% uomini che hanno rapporti etero e per il 21,1% donne che hanno rapporti etero. Le nuove diagnosi di Hiv nel 2023 sono state 2349, in aumento rispetto alle 2140 del 2022 e vicine alle 2510 registrate nel 2019. Aumentano però le diagnosi tardive, si è oltre la media europea.