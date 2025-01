Giornata della memoria: il Papa, 'mai più antisemitismo'

CITTÀ DEL VATICANO, 27 GEN - "Ribadiamo oggi con forza che ai semi dell'antisemitismo non si deve mai più consentire di mettere radice nel cuore dell'uomo. Ricordando le sofferenze e le lacrime delle vittime della Shoah ripetiamo: mai più!". Lo afferma oggi papa Francesco in un post su X, in occasione del Giorno della Memoria. In un altro post sul suo profilo @Pontifex in nove lingue, sempre oggi, il Pontefice ribadisce quanto detto ieri all'Angelus: "L'orrore dello sterminio di milioni di persone ebree non può essere né dimenticato né negato. Ricordiamo anche tanti cristiani, tra i quali numerosi martiri. Collaboriamo tutti a debellare la piaga dell'antisemitismo, insieme ad ogni forma di persecuzione religiosa".