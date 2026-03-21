Giornalisti al corteo di Libera, 'governo recepisca media freedom act'

TORINO, 21 MAR - "Cogliamo l'occasione per sollecitare il governo a recepire l'European media freedom act, che è un atto fondamentale, importante per rendere effettivamente libera l'informazione all'interno del nostro Paese". Così il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, Stefano Tallia, a margine del seminario 'L'informazione oggi tra minacce e bavagli. Perché l'Italia non recepisce l'European Media Freedom Act', organizzato a Torino nell'ambito della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia promossa da Libera. Si tratta di una "giornata molto importante per l'informazione perché la marcia di Libera a Torino ricorda anche i giornalisti che sono stati vittime delle mafie, ricorda l'importanza del giornalismo come presidio di legalità". Nell'European media freedom act ci sono "molte disposizioni importanti, una sulla quale insistiamo da tempo, insistono anche le organizzazioni sindacali, per liberare il servizio pubblico radiotelevisivo dal controllo diretto della politica. Vi sono altre cose che poi richiediamo: una norma contro le querele temerarie che da troppo tempo il nostro Paese attende e che continuano a essere utilizzate come strumento di intimidazione nei confronti della stampa. Se la stampa è un presidio di libertà e democrazia, come lo è, è importante che anche i decisori politici assumano decisioni conseguenti". Al seminario hanno preso parte, tra gli altri, anche Ricardo Gutiérrez (European Federation of Journalists), da remoto, e Giuseppe Giulietti (Articolo 21)