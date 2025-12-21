Giornale di Brescia
Italia e Estero

Giorgia Meloni ricorda i 13 anni di Fratelli d'Italia

ROMA, 21 DIC - "Tredici anni fa nasceva Fratelli d'Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo". Lo ricorda la premier Giorgia Meloni sui social. "In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all'Italia reale. Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca". "Fratelli d'Italia è una forza centrale nella vita della Nazione. Ma soprattutto è una storia collettiva che continua a vivere grazie a chi ci ha creduto dall'inizio, a chi si è unito lungo il cammino e a chi ogni giorno sceglie di metterci impegno, passione e cuore. Grazie a tutti voi. Questa è solo una tappa di un percorso che continua. Con la stessa determinazione di sempre, guardando avanti, insieme", conclude

ROMA

