Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giorgia Meloni ha rinviato la missione in Asia

AA

ROMA, 23 AGO - E' ufficiale: la premier Giorgia Meloni ha rinviato il viaggio nell'Indo-Pacifico che era previsto in cinque paesi asiatici tra il 31 agosto e l'8 settembre. Nei giorni scorsi era già emersa la possibilità di un rinvio della missione, a causa degli sviluppi legati al processo di pace sull'Ucraina e dei colloqui internazionali in corso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario