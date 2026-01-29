Giornale di Brescia
Giorgetti, vedremo di rendere la tassa sui pacchi coerente con l'Ue

ROMA, 29 GEN - Sull'eventuale rinvio dell'applicazione della tassa sui pacchi "valuteremo. C'è una decisione europea e vedremo di renderla coerente". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione di un volume sui discorsi di Roberto Maroni alla Camera, rispondendo a chi gli chiedeva degli emendamenti di maggioranza al decreto Milleproroghe che puntano a posticipare la tassa.

ROMA

