Giorgetti, se la situazione non cambia temo recessione
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MILANO, 11 APR - Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, teme una situazione di recessione. In un appuntamento a Castellanza (Como) Giorgetti, ai microfoni del Tg3 Lombardia, ha spiegato, a proposito della sospensione del patto di stabilità, che "la risposta della Commissione europea la conosciamo, la sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione". "Temo che, se la situazione continuerà così sul fronte dell'energia e degli olii combustibili, la recessione arriverà. Temo".
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