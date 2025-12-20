Giornale di Brescia
Giorgetti, dimissioni? Ciò che conta è il risultato finale, lavoriamo per il Paese

ROMA, 20 DIC - "E' la ventinovesima legge di bilancio che faccio e so perfettamente come funziona, c'è un Parlamento, una commissione e le proposte del governo. A me interessa il prodotto finale: crediamo di aver fatto delle cose giuste, di lavorare bene nell'interesse degli italiani". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti replica a margine dei lavori sulla manovra a chi gli chiede se abbia pensato alle dimissioni in questo periodo di tensioni. "Alle dimissioni - ha risposto in tono scherzoso - ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare, per me personalmente...ma siccome è la ventinovesima manovra di bilancio che faccio so come funzionano le cose"

ROMA

