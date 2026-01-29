Giornale di Brescia
Giocano con un coltello a scuola, studente in questura

VARESE, 29 GEN - Giocano con un coltello a scuola, uno dei due finisce in questura per accertamenti e l'altro si procura una lieve ferita a un dito. È quanto accaduto all'istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Le prime informazioni raccolte dalla polizia sembrerebbero escludere l'ipotesi di un'aggressione o una lite. Uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, avrebbe portato a scuola la lama - un coltello a farfalla con una lama di 4 centimetri - che i due avrebbero utilizzato per un gioco, forse una sfida, nei bagni della scuola durante l'intervallo. Uno dei due, che frequenta la prima, è rimasto ferito lievemente a un pollice, l'altro, che ha portato il coltellino, è invece andato in Questura accompagnato dalla madre. Il dirigente scolastico Daniele Marzagalli ha annuncia pesanti conseguenze in seguito all'accaduto che saranno vagliate nel corso di un prossimo consiglio di classe

Argomenti
VARESE

