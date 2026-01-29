Giocano con un coltello a scuola, studente in questura

VARESE, 29 GEN - Giocano con un coltello a scuola, uno dei due finisce in questura per accertamenti e l'altro si procura una lieve ferita a un dito. È quanto accaduto all'istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Le prime informazioni raccolte dalla polizia sembrerebbero escludere l'ipotesi di un'aggressione o una lite. Uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, avrebbe portato a scuola la lama - un coltello a farfalla con una lama di 4 centimetri - che i due avrebbero utilizzato per un gioco, forse una sfida, nei bagni della scuola durante l'intervallo. Uno dei due, che frequenta la prima, è rimasto ferito lievemente a un pollice, l'altro, che ha portato il coltellino, è invece andato in Questura accompagnato dalla madre. Il dirigente scolastico Daniele Marzagalli ha annuncia pesanti conseguenze in seguito all'accaduto che saranno vagliate nel corso di un prossimo consiglio di classe