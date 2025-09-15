Giocando a Fortnite si può visitare il Friuli Venezia Giulia

TRIESTE, 15 SET - La promozione turistica del Friuli Venezia Giulia passa anche attraverso i videogiochi. È il messaggio lanciato durante la presentazione dei nuovi scenari del gioco Fortnite, che comprendono anche diverse località del Fvg. A illustrare la novità è stato il governatore Massimiliano Fedriga e il ceo di Novo Esports, Emanuele Acerbis, che ha ideato il game. I personaggi potranno quindi spostarsi a Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e Palmanova. "Siamo la prima regione in Italia che si presenta e si sponsorizza attraverso un videogioco come Fortnite - ha sottolineato Fedriga - che, voglio ricordare, è uno dei più seguiti al mondo. Guardando i dati, un terzo degli italiani gioca Fortnite, numeri impressionanti. Oltretutto è scaricabile gratuitamente. Con la presenza dell'ambientazione di Friuli Venezia Giulia sarà organizzato anche un torneo, a Milano, dove ci sarà uno stand dedicato alla regione. Riusciamo a promuovere un territorio facendolo conoscere attraverso un'interazione attiva. E questo - ha aggiunto Fedriga - penso che sia un nuovo modo di esplorare la promozione, che risulta particolarmente interessante". La mappa del Fvg sarà accessibile dal 20 settembre, poi partirà anche un torneo che metterà in palio, per i primi 5 classificati, voucher per un soggiorno nel Tarvisiano. Abbiamo identificato, ha spiegato Acerbis, "alcuni punti di interesse, ovvero Udine, Trieste, Pordenone, Palmanova e Gorizia. Per ogni città abbiamo identificato degli elementi distintivi, ricreati in 3D, ovviamente utilizzando lo stile e l'estetica tipici di Fortnite. Abbiamo cercato di replicare il più fedelmente possibile la regione - ha evidenziato il Ceo di Nova Esports - con l'obiettivo di far conoscere al target sempre più vasto dei videogiocatori il Fvg e le sue bellezze attraverso Fortnite, uno dei videogiochi più giocati in Italia e al mondo". Durante la presentazione sono stati ricordati anche alcuni numeri: Fortnite conta più di 650 milioni di utenti nel mondo, 14 milioni in Italia.