Gino Cecchettin, non lasceremo la casa, Giulia un po' ancora qui

VENEZIA, 25 MAR - Gino Cecchettin ed i suoi figli, Davide ed Elena, non lasceranno la villetta di Vigonovo (Venezia) che ha visto gli ultimi momenti di vita di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato. "Abbiamo deciso di non lasciare questa casa - ha detto Cecchettin, intervistato dal programma 'L'Aria che tira' su La 7- Anzi, a volte apparecchiamo ancora anche per Giulia e per Monica (la moglie defunta dello stesso Gino ndr.) perché fanno parte della nostra vita. Comunque c'è la speranza, anche se attraversiamo momenti di dolore nella nostra quotidianità". "Ci sono momenti di dolore - ha proseguito il papà di Giulia - ma anche di speranza. L'altro giorno ho visto Davide ed Elena ballare, a ritmo di musica, e li' ho avuto veramente un momento di gioia. Bisogna crederci nel futuro, nella vita, perchè tutti, anche noi, hanno il diritto ad essere felici".