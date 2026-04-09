Ginella Vocca, 'mi sono dimessa dalla commissione Cinema'

ROMA, 09 APR - La direttrice e fondatrice del MedFilm Festival, Ginella Vocca ha comunicato con una lettera al ministro della Cultura Alessandro Giuli le sue dimissioni dalla commissione Cinema selettivi del Mic, al centro delle polemiche per l'esclusione dai finanziamenti pubblici del documentario di Simone Manetti, Giulio Regeni - Tutto il male del mondo', sulla vicenda del ricercatore italiano, rapito, torturato e ucciso in Egitto. "Nella lettera ho ribadito di essermi fermamente opposta alla bocciatura del documentario" commenta con l'ANSA. Vocca scrive a Giuli di aver "doverosamente atteso il suo intervento in Parlamento, che condivido nella forma e nella sostanza, prima di sciogliere la riserva e dare le dimissioni. A questo proposito, confermo che mi sono fermamente opposta alla bocciatura del documentario 'Giulio Regeni - Tutto il male del mondo', ne sono testimoni i miei stessi colleghi a cui ho fatto presente per iscritto via email e verbalmente in sede di riunione, quanto potesse essere sbagliato, sotto ogni profilo, bocciare il film". Quella "non è stata l'unica volta in cui mi sono trovata in disaccordo - aggiunge - ma è comprensibile in una pluralità di visioni. E dunque ho ritenuto che fosse possibile continuare e provare a far sentire la mia voce dall'interno, difendendo, anche con successo, altri progetti che rischiavano di essere bocciati per motivi che, almeno a me, apparivano incomprensibili. Ho resistito, guidata dal pensiero che mettere in crisi la Commissione, con ancora tutta la Seconda sessione da esaminare, fosse un atto grave e irresponsabile verso le centinaia di operatori del settore in attesa delle nostre delibere. Avevo accettato la nomina perché credo nel valore delle Commissioni e delle scelte selettive, e ho messo al servizio la mia lunga esperienza professionale nell'ambito cinematografico. Auspicando un veloce superamento della crisi - conclude nel testo - ringraziando ancora per la fiducia, rimetto nelle sue mani la mia nomina". Vocca aggiunge con l'ANSA di restare fiduciosa comunque "che, come è intenzione del ministro, si possa ricostruire il sistema che eroga i fondi in tempi rapidi, per il bene di tutto il settore".