Gimbe, ancora nessun beneficio per i cittadini dal Dl liste d'attesa

ROMA, 03 FEB - "Ancora nessun beneficio concreto per i cittadini" dal decreto per il taglio delle liste di attesa. Lo afferma la Fondazione Gimbe nell'ultima analisi indipendente sullo stato di attuazione della norma, ricordando che "dopo 18 mesi mancano ancora 2 decreti attuativi". Nel 2025, rileva Gimbe, sono state erogate 57,8 milioni di prestazioni, ma la Piattaforma nazionale per le liste d'attesa (Pnle) "non dice dove si inceppano esami e visite, non consente di individuare dove si concentrano i ritardi e quali prestazioni riguardano: dati incomprensibili e nessuna fotografia per regione, azienda e prestazione", mentre si stima che "il 30% delle prestazioni sia erogato in intramoenia". La Pnla, chiarisce Gimbe, "raccoglie i dati relativi a quasi 57,8 milioni di prestazioni erogate nel 2025: 24,2 milioni di prime visite specialistiche e 33,6 milioni di esami diagnostici. Tuttavia, allo stato attuale, non è di alcuna utilità per i cittadini: descrive il rispetto dei tempi di attesa con indicatori incomprensibili e, soprattutto, non documenta le differenze tra Regioni, tra Aziende sanitarie, tra pubblico e privato accreditato né tra prestazioni erogate a carico del Ssn e in intramoenia". "Dopo fiumi di annunci e dichiarazioni ufficiali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe - il Decreto Legge sulle liste d'attesa (DL 73/2024) non ha ancora prodotto alcun beneficio concreto per cittadini e pazienti". Al 1 febbraio 2026, secondo quanto riportato dal Dipartimento per il Programma di Governo, risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro dei sei decreti attuativi previsti dal Dl Liste d'attesa. Restano invece non adottati due decreti senza scadenza definita: Art. 5, comma 2, Definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn (uno o più decreti) e Art. 3, comma 5, Linee di indirizzo, a livello nazionale, contenenti le indicazioni tecniche per gestire, da parte del Cup, un nuovo sistema di disdetta delle prenotazioni e ottimizzazione delle agende di prenotazioni.