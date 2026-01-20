Gilli a Mattarella, Compagnia di San Paolo istituzione a servizio Paese

TORINO, 20 GEN - "La Compagnia di San Paolo, signor presidente, è un'istituzione al servizio del Paese. Vogliamo contribuire a un cambiamento misurabile, condiviso e duraturo". L'obiettivo è una "comunità più giusta, una società più coesa, capace di affrontare le sfide che ci attendono, riaffermando i nostri valori democratici e guardando con fiducia al futuro dei nostri giovani". Così Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia San Paolo, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite durante i festeggiamenti, nelle Gallerie d'Italia a Torino, per i 430 anni della Fondazione Ufficio Pio, ente strumentale della stessa Compagnia San Paolo che sostiene persone che vivono in una situazione di difficoltà.