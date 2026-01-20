Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Gilli a Mattarella, Compagnia di San Paolo istituzione a servizio Paese

AA

TORINO, 20 GEN - "La Compagnia di San Paolo, signor presidente, è un'istituzione al servizio del Paese. Vogliamo contribuire a un cambiamento misurabile, condiviso e duraturo". L'obiettivo è una "comunità più giusta, una società più coesa, capace di affrontare le sfide che ci attendono, riaffermando i nostri valori democratici e guardando con fiducia al futuro dei nostri giovani". Così Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia San Paolo, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite durante i festeggiamenti, nelle Gallerie d'Italia a Torino, per i 430 anni della Fondazione Ufficio Pio, ente strumentale della stessa Compagnia San Paolo che sostiene persone che vivono in una situazione di difficoltà.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario