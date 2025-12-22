Gigi Buffon, 'mondo dello sport promuova stili di vita sani per adolescenti'

ROMA, 22 DIC - "L''attività fisica, come hanno ricordato oggi gli esperti di Foce, favorisce una crescita in salute e incentiva la prevenzione di tante malattie. Dobbiamo insegnare a tutti quanto sia importante iniziare fin da adolescenti a condurre sempre e solo stili di vita sani. E il mondo dello sport deve essere impegnato in prima linea in questa opera di sensibilizzazione ed educazione, per questo ho deciso con entusiasmo di partecipare a questa iniziativa", ha spiegato Gianluigi Buffon, testimonial della campagna 'Informateen' per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita tra gli adolescenti, realizzata da Foce (Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi) insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), la Figc (Federazione italiana giuoco calcio) e Poste Italiane, con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. "Ho passato tutta la mia vita sui campi da calcio, prima come atleta e adesso come Capo delegazione della Nazionale - ha proseguito il campione, intervenuto alla conferenza on line in cui sono stati presentati i risultati della campagna -. Credo fortemente nello sport e nella sua capacità di essere un prezioso aiuto per i giovani perché insegna valori fondamentali e universali come il rispetto, la lealtà, l'autodisciplina e la solidarietà". "Credo che l'imprinting, anche familiare, sia un aspetto fondamentale - ha spiegato Buffon -. Mi è capitato di vedere, ad esempio, genitori che accompagnano il figlio all'allenamento e nel mentre stanno fumando una sigaretta. Questo è un segnale negativo che viene dato". "La responsabilità di noi adulti, di noi che abbiamo già vissuto determinate esperienze, diventa fondamentale - ha aggiunto lo sportivo -. Con il giusto accompagnamento al mondo del professionismo, lo stile di vita sano può essere una scelta molto più consapevole e più veloce da intraprendere. Nel mio caso, da giovane talento, e da ragazzo alcune volte irriverente e un po' incosciente, prima di capire quanto fosse importante un certo stile di vita ci sono voluti degli anni, e ho dovuto pagare sulla mia pelle certi errori. Da qui l'importanza di noi grandi di poter suggerire ai ragazzi la strada giusta da intraprendere".