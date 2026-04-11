Gibuti, Guelleh rieletto presidente con il 97,81% dei voti

ROMA, 11 APR - Il presidente di Gibuti Ismaïl Omar Guelleh è stato rieletto con il 97,81% dei voti per il suo sesto mandato alla guida di questa nazione strategicamente importante del Corno d'Africa, secondo i risultati ufficiali completi delle elezioni presidenziali pubblicati oggi. Ismaïl Omar Guelleh, che governa Gibuti dal 1999, aveva un unico avversario, Mohamed Farah Samatar, poco conosciuto dal grande pubblico, che ha ottenuto il 2,19% dei voti, secondo i dati pubblicati dal ministero dell'Interno e che devono essere convalidati dal Consiglio costituzionale.