Giappone-Usa: base area Futenma, no a restituzione senza pista più lunga

TOKYO, 23 FEB - La restituzione della base aerea di Futenma, sull'isola di Okinawa, a sud ovest del Giappone, è subordinata alla selezione di una pista più lunga rispetto a quelle previste nel sito di ricollocazione di Henoko. Lo ha comunicato il dipartimento della Difesa Usa a un organismo di controllo del Congresso, riferisce l'emittente pubblica nipponica Nhk: una presa di posizione che riapre il dossier del ridispiegamento delle forze americane nel sud dell'arcipelago, nonostante le rassicurazioni del ministro della Difesa di Tokyo, Shinjiro Koizumi, il quale ha smentito qualsiasi incomprensione tra i due alleati. Il nodo tecnico secondo la Nhk verge su dati tecnici: l'attuale pista di Futenma misura 2.740 metri; il progetto di sostituzione ne prevede due da 1.800 metri ciascuna, disposte a V nella baia di Henoko, a Nago. Nel 2017, il Government Accountability Office (Gao) aveva già raccomandato di risolvere le "carenze operative" derivanti dalla riduzione della lunghezza, suggerendo strutture alternative. Secondo il Pentagono, o il ministero della Guerra statunitense, la scelta definitiva di una pista alternativa spetta a Tokyo, e la restituzione di Futenma non avverrà fino al completamento di tale selezione. Da Tokyo arriva una lettura diversa. Koizumi ha sottolineato che, se il trasferimento a Henoko procederà come concordato, la riconsegna del sito avverrà regolarmente. Il ministero della Difesa giapponese ricorda che esiste già un quadro normativo per l'utilizzo di aeroporti civili in scenari di emergenza, come previsto dall'accordo bilaterale del 2013. Le recenti frizioni nel rapporto di sicurezza tra i due Paesi alleati, e "le esigenze strategiche di Washington", notano i media locali, si scontrano con le sensibilità politiche locali a Okinawa, da decenni al centro del dibattito sulla presenza militare americana in Giappone. Nel Paese sono stanziati circa 60.000 tra soldati in servizio attivo e personale civile del dipartimento della Difesa Usa. Circa il 70% delle truppe statunitensi in Giappone si trova a Okinawa, nonostante l'isola rappresenti meno dell'1% della superficie nazionale.