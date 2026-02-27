Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giappone presenta Nipponina, mascotte per i 160 anni di rapporti con l'Italia

AA

ROMA, 27 FEB - Adora l'Italia, indossa una veste romana e porta negli occhi il Monte Fuji: l'Ambasciata del Giappone in Italia ha svelato Nipponina, la mascotte nata dalla visione artistica di Simone Legno, cofondatore e direttore creativo del brand tokidoki, per celebrare il 160esimo anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra Giappone e Italia. Sull'abito bianco che richiama la Roma antica, Nipponina mostra elementi ispirati al logo dell'Ambasciata, mentre fra i capelli porta un fiore di ciliegio, accompagnato - sottolinea una nota - da una forcina raffigurante il corbezzolo, evocando così i colori dei due Paesi. "Nipponina ha instaurato una profonda amicizia con Italia-chan, la mascotte del Padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka-Kansai, un'altra creatura di tokidoki", sottolinea l'ambasciata. "Siamo molto contenti che, grazie a Simone Legno, sia nata Nipponina per celebrare i 160 anni di relazioni tra Giappone e Italia. Tramite questa e altre iniziative, continueremo ad adoperarci per rafforzare i legami di amicizia con l'Italia", ha commentato l'Ambasciatore del Giappone, Ono Hikariko. "È un onore per me - ha detto Simone Legno - disegnare un personaggio per l'Ambasciata del Giappone, un Paese che amo con tutto il cuore e che ha cambiato la mia vita e la mia visione artistica". L'esordio di Nipponina avverrà oggi alle ore 18.30 presso l'Istituto Giapponese di Cultura in Roma. Per il 160esimo anniversario dei rapporti diplomatici tra i due paesi, l'Ambasciata del Giappone in Italia continuerà a promuovere nel 2026 iniziative dedicate alla storia, alla cultura e alla collaborazione tra i due Paesi. Tra le attività in programma - prosegue la nota -, è prevista una campagna sui canali social dell'Ambasciata, oltre a una serie di eventi presso l'Istituto Giapponese di Cultura in Roma, tra cui un workshop dedicato al teatro Kabuki.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario