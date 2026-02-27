Giappone presenta Nipponina, mascotte per i 160 anni di rapporti con l'Italia

ROMA, 27 FEB - Adora l'Italia, indossa una veste romana e porta negli occhi il Monte Fuji: l'Ambasciata del Giappone in Italia ha svelato Nipponina, la mascotte nata dalla visione artistica di Simone Legno, cofondatore e direttore creativo del brand tokidoki, per celebrare il 160esimo anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra Giappone e Italia. Sull'abito bianco che richiama la Roma antica, Nipponina mostra elementi ispirati al logo dell'Ambasciata, mentre fra i capelli porta un fiore di ciliegio, accompagnato - sottolinea una nota - da una forcina raffigurante il corbezzolo, evocando così i colori dei due Paesi. "Nipponina ha instaurato una profonda amicizia con Italia-chan, la mascotte del Padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka-Kansai, un'altra creatura di tokidoki", sottolinea l'ambasciata. "Siamo molto contenti che, grazie a Simone Legno, sia nata Nipponina per celebrare i 160 anni di relazioni tra Giappone e Italia. Tramite questa e altre iniziative, continueremo ad adoperarci per rafforzare i legami di amicizia con l'Italia", ha commentato l'Ambasciatore del Giappone, Ono Hikariko. "È un onore per me - ha detto Simone Legno - disegnare un personaggio per l'Ambasciata del Giappone, un Paese che amo con tutto il cuore e che ha cambiato la mia vita e la mia visione artistica". L'esordio di Nipponina avverrà oggi alle ore 18.30 presso l'Istituto Giapponese di Cultura in Roma. Per il 160esimo anniversario dei rapporti diplomatici tra i due paesi, l'Ambasciata del Giappone in Italia continuerà a promuovere nel 2026 iniziative dedicate alla storia, alla cultura e alla collaborazione tra i due Paesi. Tra le attività in programma - prosegue la nota -, è prevista una campagna sui canali social dell'Ambasciata, oltre a una serie di eventi presso l'Istituto Giapponese di Cultura in Roma, tra cui un workshop dedicato al teatro Kabuki.