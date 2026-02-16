++ Giappone: Pil ottobre-dicembre +0,1%, annualizzato +0,2% ++

TOKYO, 16 FEB - L'economia giapponese torna a crescere nel periodo da ottobre a dicembre, sebbene marginalmente, e ben al di sotto delle previsioni degli analisti. Nel quarto trimestre la crescita del Pil è stata dello 0,1%, rispetto a un consenso di un +0,5%, mentre su base analizzata l'espansione è pari allo 0,2%, dopo una contrazione del 2,3% registrata nel terzo trimestre la maggiore degli ultimi due anni, e inferiore alle aspettative di +1,6%.