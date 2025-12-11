Giappone, patente sospesa a 900 ciclisti 'ubriachi'

ROMA, 11 DIC - La polizia giapponese ha sospeso la patente di guida a quasi 900 ciclisti sorpresi a guidare la bicicletta sotto l'effetto dell'alcol. Lo scrive la Bbc citando i media di Tokyo. Le autorità hanno ritenuto che i trasgressori "potessero rappresentare un pericolo significativo alla guida". Il numero di patenti di guida sospese da gennaio a settembre è aumentato notevolmente rispetto allo scorso anno, da quando il Giappone ha imposto nuove norme sul traffico che prevedono sanzioni più severe per i ciclisti. Chi pedala sotto l'effetto dell'alcol può rischiare fino a tre anni di carcere o una multa massima di 500.000 yen (3.200 dollari).