Giappone: media, verso scioglimento Camera bassa in ottobre

TOKYO, 29 SET - Il nuovo leader del partito di governo in Giappone e futuro primo ministro, Shigeru Ishiba, ha deciso lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti in ottobre per indire elezione anticipate, già dalla fine del prossimo mese. Lo hanno anticipato fonti vicine allo stesso Ishiba, citate dai media nipponici, spiegando che la data, tuttavia, potrebbe essere posticipata ai primi dieci giorni di novembre per consentire al futuro capo dell'esecutivo di essere presente nei dibattiti parlamentari con i partiti di opposizione prima dello scioglimento della Camera. Nel frattempo Ishiba nel fine settimana ha accelerato i lavori per selezione dei nuovi dirigenti del Partito Liberal Democratico (Ldp) e dei membri del suo futuro governo, in attesa di essere nominato primo ministro del Giappone martedì durante una sessione straordinaria della Dieta. Un atto che che appare una formalità dal momento che l'Ldp e il suo partner di coalizione, il Nuovo Komeito, controllano entrambe le camere del Parlamento. Nel corso di una intervista televisiva domenicale, Ishiba ha affermato che le elezioni dovrebbero tenersi "il prima possibile", dato che il Paese avrà un nuovo premier e nuovi ministri di gabinetto, ma ha anche detto di voler prima fornire agli elettori elementi concreti per esprimere un giudizio sul suo operato. L'attuale legislatura, della durata di quattro anni, scade nell'autunno del prossimo anno.