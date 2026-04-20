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Italia e Estero

Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord

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- TOKYO, 20 APR - L'Agenzia nazionale meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un'allerta riguardo la possibilità di un "mega-terremoto" nel nord del Paese. Secondo l'agenzia, esiste una concreta probabilità che un evento sismico di grande portata si verifichi lungo due fosse oceaniche nel Pacifico. L'avviso interessa un'area geografica molto ampia, e comprende 182 città e comuni, dalla prefettura dell'Hokkaido, nell'estremo nord dell'arcipelago, fino al versante est di Tokyo, nella prefettura di Chiba.

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